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الكاظمي يطلع على تفاصيل الانفجار الذي وقع في حي الكاظمية ببغداد

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الكاظمي يطلع على تفاصيل الانفجار الذي وقع في حي الكاظمية ببغداد الكاظمي يطلع على تفاصيل الانفجار الذي وقع في حي الكاظمية ببغداد

مصراوي Masrawy

07:16 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

بغداد - (د ب أ):
أجرى رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، فجر اليوم الثلاثاء زيارة إلى مقر قيادة عمليات بغداد للاطلاع على تفاصيل الانفجار الذي استهدف مواكب الزوار في منطقة الكاظمية ببغداد.

وأوضح بيان للدائرة الإعلامية في العراقية وزع فجر اليوم أن الكاظمي عقد فور وصوله إلى مقر قيادة عمليات بغداد اجتماعا حضره كل من وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد وعدد من القيادات الأمنية وضبّاط الأجهزة العسكرية والأمنية، كُرّس لمتابعة سير تنفيذ الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية الزوار.

واطلع القائد العام للقوات المسلحة على تفاصيل التفجير بقنبلة يدوية موضوعة في مكب للنفايات استهدف الزائرين المشاركين في إحياء مراسم زيارة الإمام موسى الكاظم، وتنفيذ الخطط والواجبات الموكلة للقوات الأمنية وتأكيد حماية الزائرين كما وجّه ببذل أقصى درجات الإنتباه والاستعداد لضمان انسيابية مراسم الزيارة.

وكان بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة قد ذكر أن 8 من الزوار قد اصيبوا بجروح بانفجار قنبلة يدوية كانت موضوعة في مكب للنفايات في منطقة الكاظمية استهدفت مواكب زوار لأحياء ذكرى مقتل الإمام موسى الكاظم في حي الكاظمية فيما ذكرت سائل إعلام عراقية إن الانفجار خلف اثنين من القتلى.

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