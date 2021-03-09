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"ريما بنت بندر": سلسلة الإصلاحات القانونية في المملكة تجسّد رؤية القيادة بدعم المرأة

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"ريما بنت بندر": سلسلة الإصلاحات القانونية في المملكة تجسّد رؤية القيادة بدعم المرأة "ريما بنت بندر": سلسلة الإصلاحات القانونية في المملكة تجسّد رؤية القيادة بدعم المرأة
قالت: ظلت ملتزمة بدعم المرأة والنهوض بها

أكّدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان؛ أن المملكة شهدت تحت ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله-، سلسلة من الإصلاحات القانونية التي تمّ تبنيها كجزءٍ من رؤية المملكة 2030، لتجسّد التزام المملكة بكسر الحواجز المؤسسية التي تحول دون نجاح المرأة ومشاركتها كعنصر فاعل في مجتمعها.

وشدّدت سموّها في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على أن المملكة العربية السعودية ظلت ملتزمة بدعم المرأة والنهوض بها بطريقة تضمن للجميع أن يسهموا على قدم المساواة في تنمية المجتمع.

وقالت سمو الأميرة ريما بنت بندر: إن تأثير جائحة كورونا كان أكبر على النساء، حيث إنهن عانين عواقبه الاقتصادية والاجتماعية بنسبة أكبر من الرجال، وهو ما يحتم الإشادة بدور المرأة في كل مكان حول العالم، وبالإنجازات التي حققتها العام الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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