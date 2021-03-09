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ضمن مقررات مارس.. تعلن صرف 40% من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات

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ضمن مقررات مارس.. التموين تعلن صرف 40% من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات مارس.. تعلن صرف 40% من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات

مصراوي Masrawy

06:00 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب- محمد سامي:


أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر مارس الجاري، من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 40% حتى الآن من مقررات الشهر الجاري، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

وأكدت وزارة التموين ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمخازن شركات الجملة التي يصل عددها إلى 1500 مخزن بمحافظات الجمهورية، وصرف السلع لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني.

وأوضحت أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية لا يقل عن 3 أشهر بكل مخزن، مؤكدة وجود سلسلة إمدادات دائمة يوميًا من مخازن الجملة الكبيرة التابعة لوزارة التموين، والشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية والتي تنتج كل أنواع السلع الغذائية من زيوت وأرز وسكر ومكرونة، إضافة إلى التعاقدات التي تتم مع شركات القطاع الخاص من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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