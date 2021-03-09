أخبار عاجلة

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 14/3/2021 -
رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يقدم مؤتمرًا إلكترونيًّا بمعهد الإدارة -
إصابة شقيقين إثر حادث سير في واحة بلاط بالوادي الجديد -
طوكيو تؤكد 239 حالة إصابة جديدة بكورونا -
الشرطة الروسية تعتقل 200 شخص أثناء مداهمة مؤتمر للمعارضة في موسكو -
انطلاق الدراسة بالترم الثانى فى جميع المدارس والحضور اختيارى للطلاب -
استمع الى القرآن بصوت الطفلة سجى الفلسطينية أصغر حافظة قرآن كفيفة -
حكاية يحيى أشهر مصرى فى هوليود مع الباتشينو.. "صاحبى وبيحبنى" -
هل لقاح كورونا آمن 100%.. بيتكوين تسجل رقم قياسى جديد.. ومصطفى محمد يواصل التألق مع جالاتا سراي -
شيخ الأزهر قالي حرام يسيبوكي كده الطفلة الفلسطينية سجي أصغر كفيفة حافظة للقرآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الزراعة يوجّه بوضع استراتيجية لمتابعة جودة المنتجات في السوق المحلية

Print
وزير الزراعة يوجّه بوضع استراتيجية لمتابعة جودة المنتجات في السوق المحلية وزير الزراعة يوجّه بوضع استراتيجية لمتابعة جودة المنتجات في السوق المحلية

مصراوي Masrawy

05:00 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، اجتماعًا لتطوير الرقابة على المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق المحلية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ومديرو المعامل والمعاهد المختصة ورئيس الحجر الزراعي المصري.

ووجه القصير بوضع خطة استراتيجية بالتنسيق مع لجنة المبيدات بالوزارة لإيجاد آلية للرقابة والمتابعة على السلع الزراعية للمواطنين، تدعيمًا لسياسة الوزارة في الاهتمام بجودة المنتجات سواء للسوق المحلي أو للتصدير.

والجدير بالذكر أن المنتجات الزراعية المصرية حاليًا تتمتع بجودة عالية في الأسواق العالمية وتجاوز حجم صادراتنا العام الماضي حوالي 5 ملايين طن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حكاية يحيى أشهر مصرى فى هوليود مع الباتشينو.. "صاحبى وبيحبنى"

حكاية يحيى أشهر مصرى فى هوليود مع الباتشينو.. "صاحبى وبيحبنى"

ماما أمل وأحلى بنتين فى مصر..أية وألاء بطلتا ذوى القدرات ووالدتهن سر نجاحهما

ماما أمل وأحلى بنتين فى مصر..أية وألاء بطلتا ذوى القدرات ووالدتهن سر نجاحهما

إلغاء نظام الكفيل هيفيد العمال المصريين فى السعودية إزاى؟ هنقدملك التفاصيل الكاملة

إلغاء نظام الكفيل هيفيد العمال المصريين فى السعودية إزاى؟ هنقدملك التفاصيل الكاملة

من مصر | الصحافة المصرية تفقد واحدا من أهم كُتابها.. وفاة الصحفي عباس الطرابيلى

من مصر | الصحافة المصرية تفقد واحدا من أهم كُتابها.. وفاة الصحفي عباس الطرابيلى

شبكة عيون الإخبارية