وزير الزراعة يوجّه بوضع استراتيجية لمتابعة جودة المنتجات في السوق المحلية

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، اجتماعًا لتطوير الرقابة على المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق المحلية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ومديرو المعامل والمعاهد المختصة ورئيس الحجر الزراعي المصري.

ووجه القصير بوضع خطة استراتيجية بالتنسيق مع لجنة المبيدات بالوزارة لإيجاد آلية للرقابة والمتابعة على السلع الزراعية للمواطنين، تدعيمًا لسياسة الوزارة في الاهتمام بجودة المنتجات سواء للسوق المحلي أو للتصدير.

والجدير بالذكر أن المنتجات الزراعية المصرية حاليًا تتمتع بجودة عالية في الأسواق العالمية وتجاوز حجم صادراتنا العام الماضي حوالي 5 ملايين طن.