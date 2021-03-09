القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء تحرشه بطفلة داخل مدخل عقار بالمعادي.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات، أن المتهم هو "م. ج" ٣٢ سنة، وتم ضبطه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة المجني عليه داخل مدخل عقار وتحرشه بها والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

ويظهر أيضا في الفيديو صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار تشاجرها مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربا حتى تم ضبطه.

وتحرر المحضر اللازم عن الوقعة، ومن المقرر إحالة المتهم لنيابة المعادي لتولي التحقيق.