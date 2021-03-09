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اليوم.. مرافعة دفاع 13 متهمًا بقضية "أحداث مسجد الفتح"

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اليوم.. مرافعة دفاع 13 متهمًا بقضية "أحداث مسجد الفتح" اليوم.. مرافعة دفاع 13 متهمًا بقضية "أحداث مسجد الفتح"

مصراوي Masrawy

03:00 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب- محمود الشوربجي:

تستمع الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، لدفاع 13 متهمًا بقضية "أحداث مسجد الفتح".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وجاءت أسماء المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم كالآتي: عبد التواب محمد علي وعلي طلعت السيد عبد الستار وحسن فتحي خير الدين ومحمد مصطفى عبد العال وصلاح محمود محمد مصطفى وخالد سعيد صالح محمد وبدر محمد عبد الله أحمد وصلاح محمد فواز إبراهيم وعلي محمد عبد الجليل عبد العزيز وعبد المجيد عبد الحليم ومحمد سليم بكري علي وهشام سمير حامد عبد العال وشرف سعيد الشكلي.


وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

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