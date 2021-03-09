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قاض برازيلي يُبطل إدانة الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا

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قاض برازيلي يُبطل إدانة الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا قاض برازيلي يُبطل إدانة الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا

مصراوي Masrawy

02:03 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

ريو دي جانيرو - (د ب أ):
أعلنت المحكمة العليا في البرازيل، يوم الإثنين، إبطال إدانة الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وأفادت تقارير إعلامية بأن القرار يعني أن لولا دا سيلفا سيكون قادرا على خوض الانتخابات مرة أخرى. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2022.

وصدر حكم بالسجن بحق لولا دا سيلفا، السياسي اليساري الشهير الذي كان رئيسا للبلاد من 2003 إلى 2011، في 2018 من قبل القاضي سيرجيو مورو، الذي يشغل حاليا منصب وزير العدل، بتهمة الفساد وغسل الأموال.

ونتيجة لذلك ، لم يتمكن من المشاركة في الانتخابات الرئاسية على الرغم من تقدمه في استطلاعات الرأي ، مما مهد الطريق أمام اليميني الشعبوي جاير بولسونارو لدخول القصر الرئاسي.

وتم إطلاق سراح الرئيس الأسبق من السجن في 2019، بعدما قضى فيه 580 يوما.

وتوصل القاضي إدسون فاشين إلى نتيجة مفادها أن المحكمة الابتدائية في مدينة كوريتيبا لم تكن مختصة في قرارها لأن الادعاءات ضد لولا دا سيلفا لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بعملية مكافحة الفساد المعروفة باسم "لافا جاتو".

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