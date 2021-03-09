​​ضياء رشوان يكشف تفاصيل الإفراج عن الصحفيين المحبوسين: حضرت 79 جلسة بالمحاكم

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:



قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن الجهود التي بذلها للإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا ليست دعاية انتخابية، ولا جهدًا عارضًا ولا موضوعًا للمزايدة السياسية أو النقابية أو للاستخدام في معارك انتخابية، مضيفًا أن تلك الجهود "واجب دائم عليه" في كل الأوقات.

وأضاف رشوان في منشور له عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "وقبل كل هذا، فحرية الزملاء الصحفيين التي نالوها أتت بجهد مشكور من كل جهات الدولة، وفي مقدمتها النيابة العامة والسلطات القضائية المختصة المنوط بهم اتخاذ قرارات الإفراج، وكل الجهات المعنية الأخرى".

وتابع: "وهذه أسماء بعض الزملاء الآخرين الذين خرجوا على مدار العامين السابقين من نقابيين وغير نقابيين، وسؤالهم واجب لمعرفة الحقيقة وشهادتهم هي الحكم حسن القباني في المرة الأولى إنجي عبدالوهاب وبسمة مصطفى ونورا يونس وأحمد جمال زيادة وعلاء حجازي ومدحت محيي الدين حسني ويسري مصطفى"، مؤكدًا أن هذه مجرد نماذج لزملاء أعزاء آخرين خرجوا من محبسهم.

وواصل رشوان: "بالإضافة لهذا، ففي خلال العامين السابقين تابعت الشئون القانونية بالنقابة وبتوكيل قانوني مباشر من النقيب أحوال كل الزملاء المحبوسين احتياطيًا، فحضرت معهم خلال تلك الفترة 64 تحقيقًا بمختلف النيابات، و79 جلسة حضور وتضامن بالمحاكم، فضلًا عن عشرات الطلبات لمعالي النائب العام للإفراج عنهم بضمان النقابة".