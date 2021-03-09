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رفع كفاءة طريق "شرم الشيخ - دهب" باستخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الأسفلت (صور)

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رفع كفاءة طريق "شرم الشيخ - دهب" باستخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الأسفلت (صور) رفع كفاءة طريق "شرم الشيخ - دهب" باستخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الأسفلت (صور)

مصراوي Masrawy

12:46 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

(مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري ممثلة في شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، بدء أعمال رفع كفاءة طريق "شرم الشيخ/ دهب" بطول 80 كم باستخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق FDR لأول مرة في أعمال رفع كفاءة طرق محافظة جنوب سيناء.

وقال بيان للهيئة الاثنين، إن أهمية استخدام هذه التقنيات الحديثة تنبع في استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة، ما يحقق وفر اقتصادي كبير وبأسرع معدلات تنفيذ.

يذكر أن رفع كفاءة طريق "شرم الشيخ/ دهب" بطول 80 كم يساهم في خدمة الحركة المرورية، وتسهيل حركة تنقل الأفراد وتنشيط حركة السياحة في المحافظة.

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