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تركيا تسجيل 13215 إصابة جديدة بكورونا و64 وفاة

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تركيا تسجيل 13215 إصابة جديدة بكورونا و64 وفاة تركيا تسجيل 13215 إصابة جديدة بكورونا و64 وفاة

مصراوي Masrawy

12:51 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

تركيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 13215 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي الحصيلة الأعلى للإصابات اليومية منذ 6 يناير الماضي.
وأشارت الوزارة، في تقريرها اليومي حسبما نقلت قناة " اليوم" أمس الاثنين، إلى أنه تم تسجيل 64 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 2994 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2793632 حالة.

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 2632030 حالة، إثر شفاء 8106 مصابين.

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