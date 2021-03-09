أخبار عاجلة

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 14/3/2021 -
رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يقدم مؤتمرًا إلكترونيًّا بمعهد الإدارة -
إصابة شقيقين إثر حادث سير في واحة بلاط بالوادي الجديد -
طوكيو تؤكد 239 حالة إصابة جديدة بكورونا -
الشرطة الروسية تعتقل 200 شخص أثناء مداهمة مؤتمر للمعارضة في موسكو -
انطلاق الدراسة بالترم الثانى فى جميع المدارس والحضور اختيارى للطلاب -
استمع الى القرآن بصوت الطفلة سجى الفلسطينية أصغر حافظة قرآن كفيفة -
حكاية يحيى أشهر مصرى فى هوليود مع الباتشينو.. "صاحبى وبيحبنى" -
هل لقاح كورونا آمن 100%.. بيتكوين تسجل رقم قياسى جديد.. ومصطفى محمد يواصل التألق مع جالاتا سراي -
شيخ الأزهر قالي حرام يسيبوكي كده الطفلة الفلسطينية سجي أصغر كفيفة حافظة للقرآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في مؤتمر كورونا اليوم: "التجارة" تستعرض مشاركة المنشآت في التشجيع على تلقي اللقاح

Print
"العبدالعالي" يتناول المستجدات والأوضاع العالمية للجائحة وخريطة الإصابات بالسعودية

في مؤتمر كورونا اليوم:

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي لمستجدات (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء 25 رجب الموافق 9 مارس 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مستجدات اللقاح، والأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات بالسعودية، والمؤشرات الوبائية، ويجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، ويستعرض الإحصائيات والخدمات الصحية.

كما يستعرض عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة أبرز مخالفات المنشآت التجارية خلال الفترة الماضية، أهمية تقيد المنشآت التجارية بالبروتوكولات الصحية، استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات، مشاركة المنشآت التجارية في التشجيع على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من خلال الخصومات.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من مصر | وفاة الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل إثر إصابتها بفيروس كورونا.. وسهير شلبي: فقدنا قيمة كبيرة

من مصر | وفاة الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل إثر إصابتها بفيروس كورونا.. وسهير شلبي: فقدنا قيمة كبيرة

الصحة العراقية تجيز 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد

الصحة العراقية تجيز 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد

كوريا الجنوبية تسجل 459 إصابة إضافية بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 459 إصابة إضافية بفيروس كورونا

المكسيك تسجل 6 آلاف و 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 639 حالة وفاة

المكسيك تسجل 6 آلاف و 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 639 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية