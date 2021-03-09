في مؤتمر كورونا اليوم: "التجارة" تستعرض مشاركة المنشآت في التشجيع على تلقي اللقاح

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"العبدالعالي" يتناول المستجدات والأوضاع العالمية للجائحة وخريطة الإصابات بالسعودية

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء 25 رجب الموافق 9 مارس 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مستجدات اللقاح، والأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات بالسعودية، والمؤشرات الوبائية، ويجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، ويستعرض الإحصائيات والخدمات الصحية.

كما يستعرض عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة أبرز مخالفات المنشآت التجارية خلال الفترة الماضية، أهمية تقيد المنشآت التجارية بالبروتوكولات الصحية، استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات، مشاركة المنشآت التجارية في التشجيع على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من خلال الخصومات.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".