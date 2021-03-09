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رئيس الوزراء السوداني يزور اليوم

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رئيس الوزراء السوداني يزور السعودية اليوم رئيس الوزراء السوداني يزور اليوم

مصراوي Masrawy

12:32 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

الخرطوم - (د ب ا)

يتوجه رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء إلى المملكة العربية في زيارة رسمية يرافقه فيها كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء، الخارجية، المالية والتخطيط الاقتصادي، الزراعة والغابات، الاستثمار والتعاون الدولي، مدير جهاز المخابرات العامة ومحافظ بنك السودان المركزي، بحسب وكالة الانباء السودانية "سونا".

ويتضمن برنامج زيارة رئيس الوزراء لقاءات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع وعدد من المسؤولين السعوديين، كما سيعقد أعضاء الوفد المرافق لقاءات مع نُظرائهم السعوديين.

وتأتي الزيارة الرسمية كتعبير عن أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ولبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسُبُل تعزيزها وتطويرها والتنسيق حولها، بما يخدم رفاه وأمن واستقرار شعبي البلدين الشقيقين.

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