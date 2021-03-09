أخبار عاجلة

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 14/3/2021 -
رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يقدم مؤتمرًا إلكترونيًّا بمعهد الإدارة -
إصابة شقيقين إثر حادث سير في واحة بلاط بالوادي الجديد -
طوكيو تؤكد 239 حالة إصابة جديدة بكورونا -
الشرطة الروسية تعتقل 200 شخص أثناء مداهمة مؤتمر للمعارضة في موسكو -
انطلاق الدراسة بالترم الثانى فى جميع المدارس والحضور اختيارى للطلاب -
استمع الى القرآن بصوت الطفلة سجى الفلسطينية أصغر حافظة قرآن كفيفة -
حكاية يحيى أشهر مصرى فى هوليود مع الباتشينو.. "صاحبى وبيحبنى" -
هل لقاح كورونا آمن 100%.. بيتكوين تسجل رقم قياسى جديد.. ومصطفى محمد يواصل التألق مع جالاتا سراي -
شيخ الأزهر قالي حرام يسيبوكي كده الطفلة الفلسطينية سجي أصغر كفيفة حافظة للقرآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية

Print
الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية

مصراوي Masrawy

12:31 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

بيروت - (دب ا)

أطلق الجيش اللبناني مساء أمس الاثنين، النار باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية دخلت المجال الجوي للبلاد والقت قنابل مضيئة.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبناني، أن قوات العدو الاسرائيلي القت قنابل مضيئة في أجواء الأراضي المحتلة المقابلة لبلدة ميس الجبل، بعدها اطلقت طائرة مسيرة خرقت الاجواء اللبنانية في أجواء ميس الجبل حيث تمركزت لفترة قصيرة فوق مركز تابع للجيش اللبناني على علو مرتفع، ويقوم عناصر الجيش اللبناني حاليا باطلاق النار عليها.

ومن جهة أخرى صدر عن قيادة الجيش ـمديرية التوجيه، البيان الآتي :"بتاريخ 7/3/2021 الساعة 15.45 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 389 مترًا ولمدة 15دقيقة. وعند الساعة 20.30 أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 296 مترًا ولمدة 5 دقائق، وألقى عناصره قنبلة مضيئة. وبتاريخ 8/3/2021 اعتبارًا من الساعة 4.27 ولغاية الساعة 5.40 تم تسجيل 3 خروقات بحرية من قبل زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 333 مترا، حيث أقدم عناصر الزوارق على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة".

وأضاف البيان أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حكاية يحيى أشهر مصرى فى هوليود مع الباتشينو.. "صاحبى وبيحبنى"

حكاية يحيى أشهر مصرى فى هوليود مع الباتشينو.. "صاحبى وبيحبنى"

ماما أمل وأحلى بنتين فى مصر..أية وألاء بطلتا ذوى القدرات ووالدتهن سر نجاحهما

ماما أمل وأحلى بنتين فى مصر..أية وألاء بطلتا ذوى القدرات ووالدتهن سر نجاحهما

إلغاء نظام الكفيل هيفيد العمال المصريين فى السعودية إزاى؟ هنقدملك التفاصيل الكاملة

إلغاء نظام الكفيل هيفيد العمال المصريين فى السعودية إزاى؟ هنقدملك التفاصيل الكاملة

من مصر | الصحافة المصرية تفقد واحدا من أهم كُتابها.. وفاة الصحفي عباس الطرابيلى

من مصر | الصحافة المصرية تفقد واحدا من أهم كُتابها.. وفاة الصحفي عباس الطرابيلى

شبكة عيون الإخبارية