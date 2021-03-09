الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية

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بيروت - (دب ا)

أطلق الجيش اللبناني مساء أمس الاثنين، النار باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية دخلت المجال الجوي للبلاد والقت قنابل مضيئة.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبناني، أن قوات العدو الاسرائيلي القت قنابل مضيئة في أجواء الأراضي المحتلة المقابلة لبلدة ميس الجبل، بعدها اطلقت طائرة مسيرة خرقت الاجواء اللبنانية في أجواء ميس الجبل حيث تمركزت لفترة قصيرة فوق مركز تابع للجيش اللبناني على علو مرتفع، ويقوم عناصر الجيش اللبناني حاليا باطلاق النار عليها.

ومن جهة أخرى صدر عن قيادة الجيش ـمديرية التوجيه، البيان الآتي :"بتاريخ 7/3/2021 الساعة 15.45 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 389 مترًا ولمدة 15دقيقة. وعند الساعة 20.30 أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 296 مترًا ولمدة 5 دقائق، وألقى عناصره قنبلة مضيئة. وبتاريخ 8/3/2021 اعتبارًا من الساعة 4.27 ولغاية الساعة 5.40 تم تسجيل 3 خروقات بحرية من قبل زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 333 مترا، حيث أقدم عناصر الزوارق على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة".

وأضاف البيان أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".