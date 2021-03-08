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"البرلمان اليمني" يُدين الاعتداءات الإرهابية الحوثية التي تستهدف

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"البرلمان اليمني" يُدين الاعتداءات الإرهابية الحوثية التي تستهدف السعودية "البرلمان اليمني" يُدين الاعتداءات الإرهابية الحوثية التي تستهدف
أعرب عن استنكاره للاعتداءات المتكررة على التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية

أدانت هيئة رئاسة البرلمان اليمني الاعتداءات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية وتستهدف المملكة العربية في إطار ممارساتها وسلوكياتها الإجرامية والتخريبية منذ نشأتها وحتى اليوم ضد الشعب اليمني والمنطقة، والمستمدة من صلف وغرور النظام الإيراني ومخططاته الموكل تنفيذها عبر عصابة الحوثي وأذرعتها الأخرى.

وأعربت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ), عن استنكارها الشديد لكل تلك الأعمال وما تقوم به تلك الجماعة من اعتداءات متكررة بالطائرات المسيرة والمفخخة على التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية والمطارات المدنية في المملكة العربية السعودية، آخرها الهجوم الإرهابي الذي أقدمت عليه يوم أمس، مستهدفة منشآت اقتصادية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بمدينة الظهران ومناطق أخرى بالمنطقة الشرقية.

وأكدت الهيئة أن هذه الأعمال العدائية والإرهابية تعد تعبيرًا صارخًا وجليًا عن رفض هذه الجماعة الإرهابية بالمطلق لخيارات السلام ودعوة العالم إليه وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية الجديدة.

وجددت هيئة رئاسة البرلمان اليمني التشديد على وقوف اليمنيين بمختلف فئاتهم مع أشقائهم في المملكة العربية السعودية ضد كل هذه الأعمال الهمجية والتصدي لها, حتى إسقاط هذه العصابة الباغية والمشروع الإيراني المدمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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