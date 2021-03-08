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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

خلال أقل من 24 ساعة صدرت 4 أحكام قضائية ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في قضايا سب وقذف، لصالح كل من ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، وهاني العتال عضو مجلس الإدارة السابق بالنادي، والإعلامي عبدالناصر زيدان.

وتعد الأحكام الأربعة هي الأولى التي تصدر ضد مرتضى منصور، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه، عقب خروجه من مجلس النواب.

الحكم الأول أصدرته محكمة العجوزة، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، صباح اليوم، بتغريم مرتضى منصور، لصالح ممدوح عباس 10 آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت 501 جنيه، لصالح رئيس نادي الزمالك الأسبق ممدوح عباس، لقيامه بالتعدي عليه بالسب والقذف.

ثاني الأحكام صدرت لصالح عبدالناصر زيدان، حيث قضت محكمة جنح العجوزة، بتغريم مرتضى منصور، 10 آلاف و501 جنيه تعويضًا مؤقتًا في الجنحة رقم 2915 لسنة 2021 والمرفوعة من عبد الناصر زيدان ضد مرتضى أحمد منصور بتهمة السب والقذف.

وصدر الحكم الثالث لصالح عبدالناصر زيدان أيضًا في الجنحة رقم 1803 لسنة 2021 –سب وقذف- والمقامة منه ضد مرتضى منصور، وقضت المحكمة بتغريم منصور 10 آلاف و501 جنيه تعويضًا مؤقتًا.

وأكد زيدان في دعواه، أنه سيتقدم بطلب تعويض 25 مليون جنيه للمحكمة المختصة، عن كل قضية للأضرار التي أصابت اسمه وسمعته، وكذلك اسم عائلته وأسرته والأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء تجاوزات مرتضى منصور.

أما الحكم الرابع فصدر لصالح هاني العتال، حيث قضت ذات المحكمة بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه و٥٠١ جنيه تعويضًا مؤقتا لصالح العتال، في الجنحة رقم ٢٩١٧لسنة ٢٠٢١.

وفي 2 مارس الماضي، قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات والذي طالب فيه بإعادة فرز أصوات الناخبين في انتخابات النواب 2020 عن دائرة ميت غمر.

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