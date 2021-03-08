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إيران تنفي وجود أي علاقة لها بانفجار قرب سفارة إسرائيل بالهند

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إيران تنفي وجود أي علاقة لها بانفجار قرب سفارة إسرائيل بالهند إيران تنفي وجود أي علاقة لها بانفجار قرب سفارة إسرائيل بالهند

مصراوي Masrawy

11:35 م الإثنين 08 مارس 2021

طهران - (د ب ا)

نفت إيران وجود أي علاقة لها بانفجار وقع قرب سفارة إسرائيل في الهند في يناير الماضي.

وقالت السفارة الإيرانية في الهند، في بيان أصدرته اليوم الاثنين: "مع احترام والسلطات الهندية الكريمة في سعيها إلى إجراء تحقيق دقيق في الحادث المذكور بهدف كشف منظمي مثل هذه الأعمال ومحاسبتهم، ترفض هذه السفارة بشكل قاطع أي اتهامات غير مستندة إلى أي أساس أو تعليقات غير مسؤولة بهذا الصدد وتعتبرها خطوات نحو تحقيق النوايا الشريرة لأعداء العلاقات الإيرانية الهندية"،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

ورجحت السفارة أن هذا العمل تم تنفيذه من قبل أطراف ثالثة تشعر بغضب واستياء من التقدم في العلاقات بين حكومتي إيران والهند.

وشدد البيان على أن السلطات الإيرانية "أبدت دائما استعدادها للتعاون مع الأصدقاء الهنود لتفكيك المساعي الشريرة للعابثين بالعلاقات الثنائية" بين الطرفين.

وهز انفجار قنبلة يدوية الصنع منطقة قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي في يناير الماضي دون أن يسفر عن وقوع إصابات نظرًا لضعف قوة العبوة، حسبما قالت الشرطة المحلية.

وأعلنت جماعة "جيش الهند" المجهولة، ذلك الحين مسؤوليتها عن الانفجار، قائلة إن جنودها تمكنوا من التسلل إلى منطقة شديدة الحراسة في العاصمة لتنفيذ هجوم بواسطة عبوة ناسفة، مهددة بشن المزيد في أكبر المدن الهندية.

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