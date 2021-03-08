★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الرياض - (دب ا)

وصل رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تدوم عدة ايام يلتقي خلالها مع العديد من المسؤولين السعوديين ياتي في مقدمتهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان في مقدمة مستقبلي رئيس الوزراء الماليزي لدى وصوله العاصمة الرياض.

وأكد سفير المملكة لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان في تصريحات خاصة لصحيفة "عكاظ" على أهمية زيارة رئيس وزراء ماليزيا التي تعد أول زيارة رسمية له للسعودية منذ توليه منصبه في الأول من مارس العام الماضي.

وأضاف قطان أن هذه الزيارة مناسبة طيبة، لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإسلامية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، بما يعزز العلاقات القائمة بين البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وفق رؤية 2030.