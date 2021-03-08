٦٩٨ قتيلا وجريحا حصيلة ضحايا سلسلة الانفجارات في غينيا الاستوائية

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مصراوي Masrawy

مالابو - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في غينيا الاستوائية،ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة الانفجارات التي هزت البلاد الأحد إلى ٩٨ قتيلا و٦٠٠ جريح.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن الوزارة قولها،إن"حصيلة القتلى التى وقعت فى ثكنة عسكرية ارتفعت إلى ٩٨ قتيلا ،فيما يواصل متطوعون البحث وسط الأنقاض عن جثامين الضحايا.

جدير بالذكر أن سلسلة انفجارات ضربت أمس الأحد مدينة باتا الساحلية وبدأت بنشوب حريق في قاعدة نكوانتوما العسكرية ، الأمر الذي أسفر حينها عن مقتل ٢٠ شخصا.