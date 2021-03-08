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"المعجب": المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي كفلها الشرع والقانون

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"المعجب": المرأة السعودية تتمتع بكامل الحقوق التي كفلها الشرع والقانون "المعجب": المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي كفلها الشرع والقانون
قال إن القيادة أولت مكانة النساء اهتماماً خاصاً للمشاركة في التنمية الوطنية

أكد النائب في كلمته التي وجهها لمنسوبات النيابة العامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على تمتع المرأة بكامل الحقوق التي كفلها الشرع والقانون، بدعم من القيادة الرشيدة حفظها الله، التي أولت مكانة المرأة وتمكينها اهتماماً خاصاً، ومنحتها الفرص الكبيرة للمشاركة في دفع عجلة التنمية الوطنية.

تفصيلا، أوضح "المعجب" أن ذلك يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت من تمكين المرأة واحداً من أهدافها الرئيسية، وجزءاً لا يتجزأ من التنمية، من خلال الاستثمار في طاقاتها وقدراتها، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، ما يزيد الناتج القومي المحلي للمملكة، ويسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.

وجاء ذلك في كلمته التي وجهها لمنسوبات النيابة العامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، وأثنى فيها على اجتهادهن وتميزهن في الأعمال الموكلة إليهن، مثنياً على الدور الكبير الذي يقمن به في العملية العدلية الجزائية في المملكة، ومشيداً بمشاركتهن الفاعلة في الدور الاجتماعي المناط بهن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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