بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. "الداخلية" تُقيم جلسة حوارية بعنوان "المرأة وطن"

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إشادات بدعم القيادة لتمكين المرأة ومشاركتها في عجلة التنمية

أقامت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اليوم، جلسة حوارية بعنوان "المرأة وطن"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شارك فيها، الدكتورة هلا التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة متحدثًا، والدكتورة آمال الهبدان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان متحدثًا، والدكتورة نجود العجروش رئيس وحدة الجلدية بمستشفى قوى الأمن متحدثًا، والدكتور محمد المحمود المستشار القانوني بوزارة الداخلية مديرًا للجلسة.

وأكدت مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، غادة محمد البراهيم، أن المرأة السعودية حظيت في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، بالتمكين على كل الأصعدة، وبالمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وتحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030.

وأشارت "البراهيم" إلى أن المرأة السعودية كانت حاضرة في القطاعات الأمنية لوزارة الداخلية بدعم من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وأسهمت في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية، ومشاركة فاعلة في كثير من المهام الأمنية والإدارية والصحية والخدمية.

من جانب آخر، أكدت الدكتورة هلا التويجري، أن تمكين المرأة السعودية، والتي تعد نواة الأسرة، أمرٌ تحرص عليه القيادة الحكيمة، وتعززه بالدعم غير المحدود.

وأشادت الدكتورة آمال الهبدان، بالدعم الذي تلقاه المرأة في المملكة بما يحقق نهوضها ومشاركتها الفاعلة في تنمية المجتمع.

