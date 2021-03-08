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بايدن يلقي خطابًا بمناسبة مرور عام على إغلاق كورونا

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بايدن يلقي خطابًا بمناسبة مرور عام على إغلاق كورونا بايدن يلقي خطابًا بمناسبة مرور عام على إغلاق كورونا

مصراوي Masrawy

10:45 م الإثنين 08 مارس 2021

واشنطن - (د ب أ)

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيلقي أول خطاب له وقت ذروة المشاهدة التليفزيونية يوم الخميس المقبل، حيث سيخاطب الأمة بمناسبة حلول ذكرى الإغلاق بسبب كوفيد-19.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إنه سيناقش الكثير من تضحيات الشعب الأمريكي على مدى العام الماضي والخسائر الخطيرة التي تكبدتها المجتمعات والأسر في سائر أنحاء البلاد.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن ذكرى الإغلاق تقترب وسط مؤشرات على أن البلاد ربما تكون قد تحملت أسوأ أثار الجائحة.

وتواصل إدارة بايدن تكثيف جهود توزيع اللقاحات وقدم اليوم الاثنين مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إرشادات للذين تلقوا التطعيم.

وأضافت باسكي أن الرئيس سوف يتطلع للأمام، مسلطًا الضوء على الدور الذي يمكن أن يقوم به الأمريكيون في دحر الوباء والعودة بالبلاد إلى الحياة الطبيعية.

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