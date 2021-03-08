العراق: اعتقال 3 أشخاص خططوا لعملية انتحارية ضد زوار شيعة ببغداد

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مصراوي Masrawy

بغداد - (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية مساء اليوم الاثنين، أن الأجهزة الاستخباراتية تمكنت من اعتقال خلية إرهابية مكونة من 3 أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ عمليات انتحارية تستهدف مجاميع زوار لأحياء مقتل الامام موسى الكاظم بحي الكاظمية شمالي بغداد.

وذكر بيان للوزارة وزع مساء اليوم الاثنين أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القبض على خلية إرهابية مكونة من ثلاثة إرهابيين تم تجنيدهم وتهيئتهم للقيام بعملية إرهابية انتحارية لاستهداف زائري الإمام الكاظم.

وأوضح البيان أن عملية القبض تمت في جانب الرصافة ببغداد، وتم تدوين أقوالهم بالاعتراف وتوقيفهم وفق احكام قانون مكافحة الإرهاب واتخاذ الإجراءات القانونية