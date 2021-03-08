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شاهد .. إصابة امرأة بجروح خطيرة إثر استهداف الحوثي للمدنيين بالحديدة

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شاهد .. إصابة امرأة بجروح خطيرة إثر استهداف الحوثي للمدنيين بالحديدة شاهد .. إصابة امرأة بجروح خطيرة إثر استهداف الحوثي للمدنيين بالحديدة
ارتفع عدد ضحايا انتهاكات الميليشيا الإرهابية إلى 54 مدنيًا منذ يناير الماضي

شاهد .. إصابة امرأة بجروح خطيرة إثر استهداف الحوثي للمدنيين بالحديدة

أُصيبت امرأة، مساء الاثنين، بجروح وصفت بالخطيرة، إثر استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية، للأحياء السكنية في مدينة حيس جنوبي الحديدة، غرب اليمن.

وتفصيلاً، أفاد مصدر طبي في مستشفى الخوخة، بأنه تم استقبال المواطنة زهرة أحمد جمال ( 35 عامًا) ، مصابة بجروح في ظهرها بشظايا سلاح نوع (م.ط) عيار 23، إثر استهداف حوثي طال الأحياء السكنية في حيس.

وأضاف المصدر، أن حالة المصابة خطيرة جدًا، وسوف يتم تحويلها إلى منظمة أطباء بلا حدود في المخا لاستكمال العلاج.

وجاءت الجريمة الحوثية بعد يوم واحد من ارتكاب جريمة مماثلة في المديرية ذاتها، حيث أُصيب طفل يوم أمس الأحد برصاص ميليشيات الحوثي، ليرتفع عدد ضحايا الانتهاكات الحوثية منذ بداية يناير من العام الجاري إلى 54 مدنيًا سقطوا بين قتيل وجريح.

وأطلقت ميليشيات الحوثي، مساء الاثنين، النار على الأعيان المدنية في مدينة حيس جنوب الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن عناصر الميليشيات استهدفت منازل المواطنين بالأسلحة الرشاشة المتوسطة وبالأسلحة القناصة.

وخلّف الاستهداف الحوثي حالة من الخوف والذعر في صفوف المدنيين القاطنين في المدينة ولاسيما النساء والأطفال.

وارتفعت وتيرة الخروقات والانتهاكات الحوثية للهدنة الأممية منذ بدء سريانها أواخر العام 2018 في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، في ظل صمت أممي وتجاهل من قِبل المجتمع الدولي، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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