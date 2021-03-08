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أمين "التعاون الإسلامي" يدين بشدة اعتداءات الحوثي الإرهابية على المملكة

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أمين "التعاون الإسلامي" يدين بشدة اعتداءات الحوثي الإرهابية على المملكة أمين "التعاون الإسلامي" يدين بشدة اعتداءات الحوثي الإرهابية على المملكة
أشاد باحترافية التحالف في اعتراض الصاروخ الباليستي والطائرة المسيرة

أمين

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صاروخًا باليستيًا وطائرة مفخخة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية .

وتفصيلاً، أدان الدكتور "العثيمين" في بيان اليوم الاثنين، إطلاق الميليشيا الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) باتجاه المدنيين في المنطقة الجنوبية.

وأشاد الأمين العام بيقظة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي والطائرة المسيرة قبل الوصول إلى أهدافها.

وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في التعامل مع ممارسات الميليشيا الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرًا إلى أن أعمال التصعيد العدائي والإرهابي من قِبل تلك الميليشيا تعد (جرائم حرب) وانتهاكًا للقانون الدولي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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