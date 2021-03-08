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وزيرة الثقافة تهنئ ابنة الأوبرا لحصولها على شهادة تقدير من الاتحاد الدولي للرماية

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وزيرة الثقافة تهنئ ابنة الأوبرا لحصولها على شهادة تقدير من الاتحاد الدولي للرماية وزيرة الثقافة تهنئ ابنة الأوبرا لحصولها على شهادة تقدير من الاتحاد الدولي للرماية

مصراوي Masrawy

10:15 م الإثنين 08 مارس 2021

(مصراوي):

هنأت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في اليوم العالمي للمرأة، إسراء علي إبراهيم، ابنة دار الأوبرا المصرية، لحصولها على شهادة تقدير من الاتحاد الدولي للرماية، بعد مشاركتها ضمن أول 4 عناصر نسائية مصرية في تحكيم منافسات بطولة العالم للخرطوش 2021.

وأكدت عبدالدايم أنها إحدى النماذج المشرفة للمرأة المصرية التي نجحت في تحقيق إنجازات تضاف إلى سجلات التفوق الوطنى، مشيرة إلى أن المراة المصرية أثبتت قدرتها على النجاح في مختلف المجالات مشددة على اعتزازها بسيدات الوطن اللاتى عرفن بالكفاح والعطاء المستمر منذ أقدم العصور.

يذكر أن إسراء علي إبراهيم، تخرجت في كلية التجارة جامعة عين شمس عام 2009 وحصلت على ماجستير في المحاسبة المالية عام 2020، عملت مراجع ومحاسب بدار الأوبرا لمدة 12 عامًا، وانتدبت للعمل بوزارة الثقافة منذ 3 أعوام، مارست لعبة الرماية لمدة 7 سنوات ثم انضمت كمحكمة الى اتحاد الرماية الدولي issf.​

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