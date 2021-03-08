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"المنتدى العربي الأوروبي": المرأة المصرية ساهمت في مواجهة

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"المنتدى العربي الأوروبي": المرأة المصرية ساهمت في مواجهة فيروس كورونا "المنتدى العربي الأوروبي": المرأة المصرية ساهمت في مواجهة

مصراوي Masrawy

10:11 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

يحتفل العالم يوم 8 مارس بيوم المرأة العالمي وهو الاحتفال رقم 112 ويأتي هذا الاحتفال بالتزامن مع احتجاجات نسائية في مختلف دول العالم مطالبين بتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وهو الأمر الذي أكده مركز الإسكوا التابع للأمم المتحدة، والذي أشار في تقاريره الأخيرة على وجود قصور واضح في تمكين المرأة في بعض دول المنطقة العربية.

وقال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إنه في ظل هذا التقيم السلبي يبرز بعض النماذج الإيجابية في دول المنطقة العربية على رأسها التي حصلت على إشادة من المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية الذراع التنفيذي، وجاءت الإشادة متضمنة حزمة من القوانين التي أصدرتها الدولة المصرية ضمن رؤية وخطة عمل طويلة المدى أثمرت عن تقدم محرز في تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة عن طريق الدفع باتجاه تنفيذ القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة وتمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا وتعزيز الآليات الوطنية في مجال المتابعة والتنفيذ وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في عملية الرصد والتوثيق من خلال إعداد تقارير ظل وتقارير توثق عملية التنفيذ طبقًا للآليات والضوابط الدولية وهو الأمر الذي لاقى استحسانًا من المجتمع الدولي في تفعيل دور العمل الأهلي في عملية الرصد والتوثيق كشريك أساسي.

وأكد نصري عدور المرأة المصرية في مكافحة تفشي جائحة فيروس كورنا المستجد، لافتا لجهود المرأة المصرية في تأمين فعالية القطاع الصحي بإسهاماتها بنسبة 42.4 من الطواقم الطبية للمشاركة بشكل بارز في مكافحة هذه الجائحة، وتعزيز الاستجابة الوطنية من خلال إسهامها في مراكز صنع القرار السياسي بنسبة 25%، ومشاركتها في بثمان مقاعد، وإسهاماتها الفاعلة في إنعاش الوضع الاقتصادي بنسبة 24% من سوق العمل، لاسيما تصدرها الصفوف في العمل بقطاع الرعاية الصحية والاجتماعية بنسبة تصل إلى 70%.

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