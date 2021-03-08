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"الفنون التشكيلية" تعلن بدء التقدم بالدورة الثالثة لمسابقة متحف محمد ناجي

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"الفنون التشكيلية" تعلن بدء التقدم بالدورة الثالثة لمسابقة متحف محمد ناجي "الفنون التشكيلية" تعلن بدء التقدم بالدورة الثالثة لمسابقة متحف محمد ناجي

مصراوي Masrawy

10:10 م الإثنين 08 مارس 2021

(مصراوي):

أعلن متحف محمد ناجي التابع لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، بدء المُشاركة في "المُسابقة الفنية لمتحف محمد ناجي" في دورتها الثالثة بالعام الجاري 2021.

تستهدف هذه المُسابقة الفئات العمرية الناشئة الموهوبة في مجال الرسم والتصوير من جميع مُحافظات جمهورية العربية.

ويدور موضوع المسابقة حول الرؤية المستقبلية لجمهورية مصر العربية 2030، والتي تتم على الواقع في جميع محافظات مصر وفي جميع المجالات بما يتضمن الأماكن الأثرية والميادين والمدن الجديدة والمواصلات، ويمكن أيضا التعبير عن رؤية مستقبلية من خيال الفنان وعن ما يتمنى لمصرنا الحبيبة في عام 2030.

كما يمكن التعبير من خلال المدرسة التعبيرية أو المشاركة بتصميمات داعمة للتطوير وتحث على نهضة البلاد والتطور في جميع المجالات وعرض أفكار إبداعية مبتكرة من خلال الفن.

ينتهي المتحف من استقبال المُشاركات في 30 يوليو المُقبل، على أن يتم الانتهاء من عملية التحكيم وإعلان الجوائز في أخر أغسطس المُقبل من العام الجاري، وينطلق معرض المُسابقة في منتصف سبتمبر المُقبل.

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