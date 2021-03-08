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واشنطن تؤكد التزامها بالدفاع عن

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واشنطن تؤكد التزامها بالدفاع عن السعودية واشنطن تؤكد التزامها بالدفاع عن

مصراوي Masrawy

09:45 م الإثنين 08 مارس 2021

واشنطن - (بي بي سي)
قالت الولايات المتحدة إنها ملتزمة بالدفاع عن ، وذلك غداة شن جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على المملكة.

وقالت السلطات السعودية إن هجمات يوم الأحد لم تسفر عن ضحايا أو خسائر في الممتلكات وإن الهجمات استهدفت ساحة لتخزين النفط في رأس تنورة، التي توجد فيها مصفاة وأكبر منشأة بحرية لتحميل النفط في العالم، ومجمعا سكنيا في الظهران تستخدمه شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة.

وقالت السفارة الأمريكية في السعودية في تدوينة على تويتر باللغة العربية: "تدين السفارة الأمريكية الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية. تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام".

وأضافت "تقف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها. إن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت"

وتقود الرياض تحالفا لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

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