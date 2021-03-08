ولي العهد وولي عهد البحرين يستعرضان العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين

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الاجتماع تطرق إلى عددٍ من الموضوعات الخليجية والعربية وتنسيق الجهود تجاهها

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في العاصمة الرياض اليوم، اجتماعًا مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات الثنائية للبلدين الشقيقين.

كما تطرق الاجتماع إلى عددٍ من الموضوعات الخليجية والعربية وتنسيق الجهود المشتركة تجاهها.

حضر الاجتماع: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان.

كما حضر الاجتماع من الجانب البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة السفير لدى المملكة.