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"الأعلى للثقافة" يدشن سلسلة "رموز" بلقاء مع الدكتور مصطفى الفقي

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"الأعلى للثقافة" يدشن سلسلة "رموز" بلقاء مع الدكتور مصطفى الفقي "الأعلى للثقافة" يدشن سلسلة "رموز" بلقاء مع الدكتور مصطفى الفقي

مصراوي Masrawy

09:14 م الإثنين 08 مارس 2021

(مصراوي):

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، إطلاق سلسلة لقاءات فكرية جديدة بعنوان "رموز" بالاشتراك مع المركز الثقافي القومي لدار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، وسيحل أول ضيوف لقاءات رموز المفكر الدكتور مصطفى الفقي، الخميس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتهدف السلسلة الجديدة إلى إلقاء الضوء على شخصيات مصرية رائدة تمثل رموزًا في مجالات ومناحٍ عديدة: ثقافية وفنية وسياسية واقتصادية وعلمية ورياضية، ما يسهم في التعريف بجوانبها الحياتية المختلفة الشخصية والاجتماعية وخبراتها العلمية والمهنية.

تستهدف المبادرة فئات المجتمع المختلفة، ولا سيما الشباب بغية تعريفهم بالأدوار المتميزة والرائدة التي قامت بها هذه الرموز كلٌّ في مجاله، وكيف وصلت إلى تلك المكانة الرفيعة وكيف أثرت في مجتمعها وأسهمت في رفعة وطنها، ما يعزز روح الانتماء والولاء لدى الأجيال الجديدة بأسلوب غير مباشر يعتمد على تكريس القيم الإيجابية والمثل العليا لديهم.

تعد هذه اللقاءات بمثابة شهادات حية لخبرات هؤلاء الرموز وتوثيقًا لهذه الشهادات بما يدخلها في إطار التاريخ الشفاهي الذي نفتقده كثيرًا في المشهد الثقافي، ويعد مصدرًا مهمًّا يأتي من خلال من عاصروا الأحداث وكانوا شهودًا عليها، وربما تحمل هذه الشهادات الكثير من المعلومات التي لم يُتَحْ التعرف عليها أو نشرها في مصادر أخرى.

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