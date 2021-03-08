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الرياض - (د ب ا)

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم الاثنين في العاصمة الرياض اجتماعًا مع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ناقشا خلاله تنسيق الجهود تجاه المواضيع الخليجية والعربية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم الاثنين، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عقد اجتماعًا مع ولي العهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، استعرضا خلاله العلاقات الوثيقة بين البلدين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين الشقيقين.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع الخليجية والعربية وتنسيق الجهود المشتركة تجاهها، في حضور وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان.

وحضر الاجتماع من الجانب البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة السفير لدى المملكة.

ووصل إلى الرياض في وقت سابق مساء اليوم الاثنين ولي العهد البحريني وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي ولي العهد السعودي.