ولاية بنسلفانيا الأمريكية: حقن نحو 3 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية حقن حوالي 3 ملايين جرعة إجمالية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن.

وأوضحت الولاية الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم/ الاثنين/، أن حوالي مليون شخص تلقوا اللقاح.

وذكرت "سي إن إن" أن بنسلفانيا خصصت 4 ملايين و179 ألف و220 جرعة حتى 13 مارس وتم تلقيح 2 مليون و981 ألفا و190 شخصا حتى يوم 7 مارس.

يُشار إلى أن بنسلفانيا سجلت خلال اليومين السابقين 3176 حالة إصابة جديدة بالفيروس بالإضافة إلى 39 حالة وفاة.