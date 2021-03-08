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منظمة أممية: وفاة 30 شخصًا جراء حريق بمركز احتجاز المهاجرين في صنعاء

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منظمة أممية: وفاة 30 شخصًا جراء حريق بمركز احتجاز المهاجرين في صنعاء منظمة أممية: وفاة 30 شخصًا جراء حريق بمركز احتجاز المهاجرين في صنعاء

مصراوي Masrawy

08:53 م الإثنين 08 مارس 2021

صنعاء - (د ب أ)

قالت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الاثنين، إن الحريق الذي اندلع في مركز احتجاز المهاجرين في العاصمة صنعاء، أودى بحياة 30 شخصًا على الأقل أمس الأحد.

وأضافت المنظمة في بيان لها، أن أكثر من 170 شخص يعالجون في المستشفى، بعد حريق هائل اندلع في مركز احتجاز المهاجرين بالعاصمة صنعاء يوم أمس الأحد، وأودى بحياة ما لا يقل عن 30 شخص.

وأشارت المنظمة إلى أن سبب الحريق غير معروف حتى الآن، لكن يعتقد أن المهاجرين المعتقلين كانوا محتجزين في ظروف غير إنسانية بداخل المنشأة.

وأوضحت المنظمة، إنها تأكدت صباح اليوم الاثنين من مقتل ثمانية أشخاص جراء الحريق، الغالبية العظمى منهم من المهاجرين الإثيويين، وكذلك بعض الصوماليين.

وبحسب منظمة الهجرة الدولية، فإن معظم المهاجرين من القرن الأفريقي يسافرون إلى اليمن ويتجهون شمالًا إلى الحدود مع المملكة العربية حيث يأملون في العبور إلى هناك للعثور على فرص العمل.

وأوضحت المنظمة، أن وباء كورونا أدى إلى انخفاض حاد في عدد المهاجرين الذين قاموا بهذه الرحلة، من أكثر من 138000 في عام 2019 إلى أقل من 38000 في العام الماضي، متابعة: "معظم الذين فعلوا ذلك لم يتمكنوا من عبور الحدود بسبب زيادة الأمن".

يذكر أن 20 شخصًا على الأقل من المهاجرين غرقوا الأشبوع الماضي، بعد أن ألقى المهربون حوالي 80 شخصًا في البحر أثناء ما كانوا في طريقهم من جيبوتي إلى اليمن، حسب ما أكدت المنظمة.

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