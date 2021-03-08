أخبار عاجلة

من مصر | الصحافة المصرية تفقد واحدا من أهم كُتابها.. وفاة الصحفي عباس الطرابيلى -
من مصر | وفاة الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل إثر إصابتها بفيروس كورونا.. وسهير شلبي: فقدنا قيمة كبيرة -
من مصر | حزب حماة وطن: نرفض الانتقادات الموجهة لسياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان -
من مصر | وزارة الصحة تحذر من تلقي الحوامل والأطفال ومرضى الحساسية للقاح كورونا -
أسرة الفنان شفيق جلال في ضيافة #من_مصر -
من مصر | انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لحوار الأديان والثقافات تحت رعاية الرئيس السيسي -
من مصر | اللهم بلغنا رمضان.. غدا الأحد أول أيام شهر شعبان -
من مصر | الديناميت يكتب نهاية عقار فيصل المخالف -
من مصر | رئيس الوزراء يتفقد مشروعات إحياء مناطق القاهرة التاريخية -
من مصر | إرشادات وزارة الصحة لمواجهة كورونا مع عودة الفصل الدراسي الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المحكمة الأمريكية العليا ترفض آخر طعون على نتيجة الانتخابات

Print
المحكمة الأمريكية العليا ترفض آخر طعون ترامب على نتيجة الانتخابات المحكمة الأمريكية العليا ترفض آخر طعون على نتيجة الانتخابات

مصراوي Masrawy

08:40 م الإثنين 08 مارس 2021

واشنطن - (د ب أ)

رفضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين، آخر الطعون التي قدمها الرئيس السابق دونالد في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات.

وسعى ترامب إلى الطعن في نتيجة الانتخابات في ولاية ويسكونسن، لكن المحكمة العليا رفضت النظر في القضية، وفقا لتقارير إعلامية اليوم الاثنين.

وقال فريق حملة ترامب الانتخابية إنه أراد أن يُعلن أن التصويت في ويسكونسن غير دستوري وباطل، مدعيا أنه كانت هناك انتهاكات قانونية عديدة.

ومن خلال الدعوى القضائية، كانت حملة ترامب تسعى إلى إلغاء فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية ويسكونسن، على الرغم من أن فوز ترامب في الولاية لن يغير من نتيجة الانتخابات الرئاسية.

ورفعت حملة ترامب عشرات الدعاوى القضائية في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات، دون أي دليل على اتهاماتهم بالتزوير. وقد رفضتها محاكم عديدة، بما فيها المحكمة العليا.

ويشغل الرئيس الحالي بايدن منصبه منذ 20 يناير الماضي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
من مصر | الصحافة المصرية تفقد واحدا من أهم كُتابها.. وفاة الصحفي عباس الطرابيلى

من مصر | الصحافة المصرية تفقد واحدا من أهم كُتابها.. وفاة الصحفي عباس الطرابيلى

من مصر | وفاة الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل إثر إصابتها بفيروس كورونا.. وسهير شلبي: فقدنا قيمة كبيرة

من مصر | وفاة الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل إثر إصابتها بفيروس كورونا.. وسهير شلبي: فقدنا قيمة كبيرة

من مصر | حزب حماة وطن: نرفض الانتقادات الموجهة لسياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان

من مصر | حزب حماة وطن: نرفض الانتقادات الموجهة لسياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان

من مصر | وزارة الصحة تحذر من تلقي الحوامل والأطفال ومرضى الحساسية للقاح كورونا

من مصر | وزارة الصحة تحذر من تلقي الحوامل والأطفال ومرضى الحساسية للقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية