مواجهة في لجنة وحيدة.. تفاصيل سيطرة 29 عضوًا معيّنًا على انتخابات 14 لجنة بالشيوخ (تحليل)

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مصراوي Masrawy

سيطر مشهد التزكية على انتخابات هيئات مكاتب مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، والتي أجريت على 14 لجنة لانتخاب 4 أعضاء كهيئة مكتب في كل لجنة، بإجمالي انتخاب 56 عضوًا، حيث تتكون هيئة مكتب كل لجنة من منصب رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر.

وانخفض عدد اللجان التي شهدت انتخابًا إلا أن أكثرها شهرة كانت لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، حيث فاز الدكتور عبدالحي عبيد برئاسة اللجنة بعد معركة انتخابية شرسة مع الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة "المصري اليوم" حسمت بجولة الإعادة.

وحصل عبيد على 15 صوتًا وسعيد على 12 في الجولة الأولى، وفي الإعادة فاز عبيد بـ17 صوتًا مقابل 10 لسعيد، وفازت سماء ليمان عن حزب حماة وطن بوكيل اللجنة وعبدالحكيم السادات بوكيل ثاني، وعايدة نصيف بأمانة السر بالتزكية.

وشهدت الانتخابات حصد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 7 مقاعد بتمثيل لنوابها في هيئات مكاتب عدد من اللجان، وهم (سها سعيد وأكمل نجاتي ومحمد السباعي ومحمود القط وعمرو عزت ونهى زكي ومحمد فريد).

وأيضًا شهدت لجنة الشئون الاقتصادية انتخابات على منصب الرئيس الذي كان معدًا بالتزكية للنائب هاني سري الدين بمنافسة النائب محمود سامي عضو مجلس الشيوخ باللجنة عن الحزب المصري الديمقراطي، ورغم خسارة الأخير إلا أنه ورئيس اللجنة اتفقا على العمل معًا تحت مظلة اللجنة الاقتصادية، وهو ما رحب به نواب اللجنة جميعهم عقب النتيجة.

​فيما رصد "مصراوي" فوز 29 من النواب المعينين بمناصب في هيئات المكاتب التي يبلغ عدد مقاعدها 56، وجاء أسماء المعينين الفائزين بعضوية هيئات مكاتب الشيوخ كالآتي:

حنان أبو العز، محمد شوقي، سهاد سعيد، نبيل دعبس، هاني سري الدين، أكمل نجاتي، محمود مسلم، فرج الدري، سماء سليمان، طارق فاروق، أسامة الجندي، أحمد عبدالمنعم، نهى فتحي، مصطفى كامل، محمد جاد، أحمد بدري، راندا مصطفى، وشريف الجابري، إبراهيم حجازي، محمد جزر، عمرو حسين، أحمد عبدالعزيز، عمرو نبيل، محمد السباعي، محمد فريد، أبوالفتوح عبدالسميع، محمد هيبة، محمود القط، يوسف عادل.

وأسماء اللجان النوعية الـ14 التي أقرتها لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، في ضوء المادة (36) والتي تقضي بأن تنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:

1. لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

2. لجنة الخُطة والموازنة والشؤون الاقتصادية.

3. لجنة الشؤون العربية والأفريقية والخارجية.

4. لجنة الدفاع والأمن القومي.

5. لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة.

6. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

7. لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية.

8. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9. لجنة الشباب والرياضة.

10. لجنة الصحة.

11. لجنة الزراعة والري.

12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

13. لجنة السياحة والثقافة والإعلام.

14. لجنة الشؤون الدينية