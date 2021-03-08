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عودة "الثلاثي" تدعم أوراق الهلال أمام الوحدة "دورياً"

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عودة

انتظم ثلاثي الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ، اليوم الاثنين ، ( محمد كنو، وصالح الشهري، وهتان باهبري) في التدريبات الجماعية، اليوم الاثنين، بعد غياب تجاوز الشهر لكل منهم ، لإصابات متفاوتة.
وأنهى "كنو" المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي لإصابة تمدد الرباط الجانبي للركبة.
واجتاز الشهري مرحلة التأهيل من إصابة تمزق عضلات البطن الجانبية، بينما اكتملت جاهزية هتان بعد تعافيه من تمزق في العضلة الأمامية للفخذ.

وواصل الهلال استعداداته لمباراته المقبلة أمام الوحدة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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