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"الإسلامية" و"إرشاد" ينفذان برنامج "الحصانة الفكرية 4" في بقيق

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يستهدف بيان واجب المواطن في الدفاع عن الوطن وولي الأمر

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بقيق، في الفترة من الثالث والعشرين من شهر رجب الجاري وحتى الحادي عشر من شهر شعبان القادم 1442هـ، برنامج (حملة الحصانة الفكرية 4).

ويتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات يلقيها عددٌ من الدعاة عبر قناة الجمعية على اليوتيوب، وتبث الساعة الثامنة مساء. وتشمل محاضرات البرنامج الحديث عن الدور الرائد للمملكة العربية في نشر الوسطية والاعتدال، والتحذير من الحملات الإعلامية ضد المملكة، وجهود المملكة في خدمة الحرمين وضيوف الرحمن وفي نصرة العقيدة وفي مكافحة الإرهاب وفي خدمة الإسلام والمسلمين وفي حماية الأرواح والممتلكات وفي التحذير من جماعة الإخوان وفي محاربة الأفكار الضالة، وجهودها ــ أيضًا ــ في العناية بالقرآن الكريم، وفي دحر الحوثيين وإعادة الأمل، وفي نصرة قضايا الأمة.

كما تشمل المحاضرات، الحديث عن أمن الوطن مسؤولية الجميع، وواجب المواطن في الدفاع عن الوطن وولي الأمر، ومحبة ولاة الأمور والدفاع عنهم، وغرس قيم اللحمة الوطنية، وبيان هيئة كبار العلماء عن الإخوان المسلمين، ومكانة المملكة في العالم الإسلامي.

يُشار إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن برنامج "دعوة ودولة" الذي ينفذه فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة الشرقية برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف - وفقه الله - بالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظات ومراكز المنطقة؛ لتعزيز اللحمة الوطنية، وتحذير المجتمع من خطر الجماعات الإرهابية والأفكار الضالة، ونشر الوسطية والاعتدال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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