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"التميمي": موجة غبار واسعة تؤثر في مناطق .. الجمعة المقبلة

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تزامنًا مع بداية فصل الربيع

كشف محلل الطقس، محمد الخزي التميمي، أن توقعات الطقس تشير إلى نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق واسعة من يوم الجمعة القادم. مضيفًا: "نتيجة انخفاض قيم الضغط السطحي، تتشكل موجة غبار واسعة من متوسطة لكثيفة، تؤثر في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية".

وأشار إلى أن "موجة الغبار تمتد لجنوب السعودية حسب حركة الرياح، كما يصاحبها تقلبات في درجات الحرارة؛ إذ يسبقها ارتفاع لدرجات الحرارة الأيام القادمة، ثم يعقبها انخفاض ملحوظ ليالي السبت والأحد، ثم تعاود الارتفاع مرة أخرى، ولا توجد توقعات لموجات برد".

وبيَّن "التميمي" أن هذه التقلبات تتزامن مع الفترة الانتقالية من فصل الشتاء لفصل الربيع. كما دعا إلى متابعة التقارير والتنبيهات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد بالسعودية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية