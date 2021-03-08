أخبار عاجلة

من مصر | الصحافة المصرية تفقد واحدا من أهم كُتابها.. وفاة الصحفي عباس الطرابيلى -
من مصر | وفاة الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل إثر إصابتها بفيروس كورونا.. وسهير شلبي: فقدنا قيمة كبيرة -
من مصر | حزب حماة وطن: نرفض الانتقادات الموجهة لسياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان -
من مصر | وزارة الصحة تحذر من تلقي الحوامل والأطفال ومرضى الحساسية للقاح كورونا -
أسرة الفنان شفيق جلال في ضيافة #من_مصر -
من مصر | انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لحوار الأديان والثقافات تحت رعاية الرئيس السيسي -
من مصر | اللهم بلغنا رمضان.. غدا الأحد أول أيام شهر شعبان -
من مصر | الديناميت يكتب نهاية عقار فيصل المخالف -
من مصر | رئيس الوزراء يتفقد مشروعات إحياء مناطق القاهرة التاريخية -
من مصر | إرشادات وزارة الصحة لمواجهة كورونا مع عودة الفصل الدراسي الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التوسع في توصيل الغاز للمنازل.. رئيس "طاقة البرلمان" يكشف تفاصيل لقاءه برئيس الوزراء

Print
التوسع في توصيل الغاز للمنازل.. رئيس "طاقة البرلمان" يكشف تفاصيل لقاءه برئيس الوزراء التوسع في توصيل الغاز للمنازل.. رئيس "طاقة البرلمان" يكشف تفاصيل لقاءه برئيس الوزراء

مصراوي Masrawy

07:54 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

كشف النائب حسام الدين صالح رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل لقاءه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مسقبل وطن، واصفًا اللقاء بـ"الإيجابي" والمهم خاصة أن رئيس الوزراء استمع بكل اهتمام لجميع اقتراحات ورؤى أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان حول كل ما يتعلق بقطاعات البترول والطاقة والكهرباء والبيئة.

وقال "عوض الله" في تصريحات له مساء اليوم، إنه أكد لرئيس الوزراء أهمية إعطاء أولوية كبيرة لملفات الاتفاقيات الخاصة بالبحث والاستكشاف عن المنتجات البترولية من خلال إعداد منظومة قانونية لصياغة هذه الاتفاقيات، بما يكفل القضاء على بعض المشكلات التي ظهرت خلال الـ4 سنوات الماضية، وأيضًا الاهتمام بملف توصيل الغاز الطبيعي لجميع الوحدات السكنية لوقف استيراد أنابيب البوتاجاز التي تكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة.

وقال النائب: "أكدت للدكتور مدبولي خطة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فيما يتعلق بملف الكهرباء وضرورة الإسراع في تحسين شبكات نقل الكهرباء واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة والاتجاه نحو تصدير الكهرباء والإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح في كل مايتعلق بملفات الربط الكهربائي، وإعطاء أولوية للربط الكهربائي مع الدول العربية والأفريقية والإسراع أيضًا في تشغيل وتركيب العدادات الكودية للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والقضاء على ظاهرة القراءة الجزافية لبعض عدادات الكهرباء طبقًا لما يطرحه أعضاء البرلمان من مشكلات في هذا الصدد تصل إليهم من أبناء وجماهير دوائرهم الانتخابية".

وقال النائب "عوض الله" إنه طلب خلال هذا اللقاء بالاهتمام بالمحميات الطبيعية والقضاء على مشكلات الصيادين بصفة عامة وصيادي البحر الأحمر بصفة خاصة والتوسع في إنشاء المزيد من مشروعات ومصانع تدوير القمامة على مستوى الجمهورية، لتحقيق هدفين رئيسيين الأول استغلال القمامة في مشروعات والثاني خلق الآلاف من فرص العمالة للعمل داخل هذه المشروعات.

وكشف النائب عن أن المهندس أشرف رشاد وجّه الشكر لرئيس الوزراء لحرصه على تدوين جميع ملاحظات واقتراحات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وتأكيده أن رئيس الوزراء هو الوحيد من الحاضرين للاجتماع الذي حرص على متابعة وتدوين كل مادار من مناقشات داخل هذا الاجتماع، مؤكدًا ثقته التامة في أن الدكتور مصطفى مدبولس سيستجيب لجميع الاقتراحات والتوصيات التي تم طرحها خلال هذا الاجتماع.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
من مصر | الصحافة المصرية تفقد واحدا من أهم كُتابها.. وفاة الصحفي عباس الطرابيلى

من مصر | الصحافة المصرية تفقد واحدا من أهم كُتابها.. وفاة الصحفي عباس الطرابيلى

من مصر | وفاة الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل إثر إصابتها بفيروس كورونا.. وسهير شلبي: فقدنا قيمة كبيرة

من مصر | وفاة الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل إثر إصابتها بفيروس كورونا.. وسهير شلبي: فقدنا قيمة كبيرة

من مصر | حزب حماة وطن: نرفض الانتقادات الموجهة لسياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان

من مصر | حزب حماة وطن: نرفض الانتقادات الموجهة لسياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان

من مصر | وزارة الصحة تحذر من تلقي الحوامل والأطفال ومرضى الحساسية للقاح كورونا

من مصر | وزارة الصحة تحذر من تلقي الحوامل والأطفال ومرضى الحساسية للقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية