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​​​لا يصرف نقدًا.. 5 معلومات عن "كوبون الخير" الذي تطرحه وزارة

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​​​لا يصرف نقدًا.. 5 معلومات عن "كوبون الخير" الذي تطرحه وزارة التموين ​​​لا يصرف نقدًا.. 5 معلومات عن "كوبون الخير" الذي تطرحه وزارة

مصراوي Masrawy

07:42 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- محمد سامي:

للعام الثاني على التوالي تطرح وزارة والتجارة الداخلية، كوبونات للقادرين بفئات مالية مختلفة من المجمعات الاستهلاكية تبدأ من 20 جنيهًا تصل إلى 100 جنيه فأكثر، حيث يستطيع القادر على شراء الكوبون الحصول عليه ومنحه لغير القادر.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن كوبونات الخير كتالي..

1- يتم طرحها للعام الثاني على التوالي بناء على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية.
2- طرح الكوبون من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفقًا لتصميم آمن لا يمكن تقليده أو تزييفه.
3- تباع كوبونات الخير في منافذ شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
4- يتم صرف الكوبون في منافذ جمعيتي وفقًا لرغبة صاحب المنفذ.
5- يستطيع حامل الكوبون صرف قيمة الكوبون سلعًا من منافذ المجمعات الاستهلاكية، ولا يمكن صرف قيمة الكوبون ماليًا.

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مصراوي Masrawy

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