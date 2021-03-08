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مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا إثر انفجارات في غينيا الاستوائية

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مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا إثر انفجارات في غينيا الاستوائية مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا إثر انفجارات في غينيا الاستوائية

مصراوي Masrawy

08:00 م الإثنين 08 مارس 2021

مالابو (د ب أ)

أعلنت السلطات الصحية في غينيا الاستوائية اليوم الاثنين، أن 31 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في المستشفى متأثرين بجروح أصيبوا بها في الانفجارات القوية التي شهدتها تلك الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وذكرت صحيفة " أهورايج " الرقمية، نقلاً عن شهود عيان ومساعدين أنه تم انتشال 10 جثث أخرى من تحت الأنقاض، غير أن السلطات لم تؤكد ذلك ولم تنكره في الوقت الراهن.

وأصيب أكثر من 500 شخص في الحادث الذي وقع بعد ظهر أمس الأحد، فى مجمع عسكري في مدينة باتا ، وفقا للأرقام الرسمية . وكان من بين الضحايا جنود ومدنيون على حد سواء.

وأفادت الصحيفة بوقوع ثلاثة انفجارات متتالية، في حين أبلغت مجلة "ريل إكواتيريال غينيا" الرقمية عن حدوث دمار شديد وحالة من الهلع، وأن موجات الصدمة هزت المباني البعيدة.

وأشار رئيس البلاد تيودورو أوبيانج في بيان نشرته وسائل الإعلام إلى أن "الإهمال وعدم الانتباه" سببا الانفجار.

وقال إن مستودعات الديناميت والمتفجرات اشتعلت "عندما أضرم جيران النيران في مزارع مجاورة" وامتدت النيران إلى الثكنات.

وقال أوبيانج إن موجات الصدمة تسببت في أضرار لجميع المباني والمنازل في باتا تقريبا وأمر بإجراء تحقيقات لمحاسبة المسؤولين.

ودعا المواطنين إلى التزام الهدوء وحذر من تداول الكثير مما أسماه "الأخبار الكاذبة".

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