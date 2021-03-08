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وكالةالطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزية في نطنز

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وكالةالطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزية في نطنز وكالةالطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزية في نطنز

مصراوي Masrawy

07:53 م الإثنين 08 مارس 2021

وكالات

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الاثنين، أن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزية بمنشأت نطنز النووية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان تقرير صادر عن وكالة الطاقة الذرية، الشهر الماضي، أشار إلى أن إيران أبلغت الوكالة بأنها بصدد تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز IR-2m، في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

وقالت الوكالة الدولية في تقرير للدول الأعضاء: "ألمحت إيران إلى أنها تخطط لتركيب سلسلتين إضافيتين من 174 جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم-235 إلى درجة نقاء تصل إلى خمسة بالمئة".

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