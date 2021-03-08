تركي آل الشيخ يوقع مذكرة تعاون لإنشاء "أكاديمية للترفيه" بالسعودية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

مصراوي

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، توقيع مذكرة تعاون مع مجلس الغرف السعودية، لإنشاء أكاديمية للترفيه وتطوير مواد تعليمية وبرامج متخصصة، فضلا عن توقيع اتفاقية مع جميعة "خيرات لحفظ النعمة"، للاستفادة من خدماتهم في الفعاليات وتعزيز المسؤوليات الاجتماعية.

وقال تركي آل الشيخ، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، اليوم الاثنين إنه "اجتمع مع رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، ووقعنا مذكرة تعاون بين هيئة الترفيه ومجلس الغرف السعودية لإنشاء أكاديمية للترفيه وتطوير مواد تعليمية وبرامج متخصصة".

من جهته، أعرب عجلان العجلان عن سعادته بلقاء تركي آل الشيخ، مؤكدا أن "مجال الترفيه أصبح يحتل مكانة كبيرة عالميا للاستثمار والتوظيف".

وأضاف أن "المملكة السعودية تدعم اليوم كل القطاعات، ومنها قطاع الترفيه"، مؤكدًا أن "قطاع الترفيه واعد".

وفي سياق متصل، أكد تركي آل الشيخ، أنه تم "التوقيع اليوم في هيئة الترفيه مع جمعية خيرات لحفظ النعمة مع المشرف العام على جمعية خيرات لحفظ النعمة، عبد الله السبيعي، على اتفاق للاستفادة من خدماتهم في الفعاليات وتعزيز مسؤوليتنا الاجتماعية".

وأعرب السبيعي عن سعادته بتوقيع "شراكة مجتمعية مع هيئة الترفيه"، مضيفا أن "أهداف جمعية خيرات لحفظ النعمة كثيرة، منها اسغلال المناسبات والفعاليات التي تقيمها الهيئة العامة لبث رسائل توعوية لأبناء المملكة".

من جهته، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن اجتماع مع القائمة بأعمال السفارة الأميركية في السعودية، مارتينا سترونغ، لمناقشة الفرص الترفيهية المتاحة للشركات الأميركية في المملكة.

وقالت سترونغ، في تصريحات متلفزة، اليوم الاثنين إنها "حظيت بنقاش مثمر مع تركي آل الشيخ، وكانت فرصة للاطلاع على رؤيته المتوافقة مع رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لـ2030".

وأضاف أنه "أمر مذهل رؤية هذا التغيير والتطوير والانفتاح على الثقافات الذي تشهده المملكة العربية السعودية، لتعريف العالم بالغنى الثقافي الذي تتمته به المملكة والذي بإمكانها إظهاره للعالم".

وكانت الهيئة العامة للترفيه أعلنت عودة الأنشطة الترفيهية إلى العمل من جديد بعد توقف دام شهرا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وصدر قرار عن وزارة الداخلية السعودية، الجمعة الماضي، بالسماح للأنشطة الترفيهية بالعودة إلى العمل بدءا من الأحد، استنادا إلى ما رفعته الجهات الصحية المختصة.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام المنشآت العاملة في قطاع الترفيه بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفي مقدمتها التأكد من الحالة الصحية للزوار عبر تطبيق "توكلنا"، وارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول وتعقيم الأيدي، وعدم السماح لمن تظهر عليه أعراض "كورونا المستجد" بالدخول إلى المرافق الترفيهية, كما يجب على جميع الراغبين بإقامة أي نشاط ترفيهي التقدم بطلب الحصول على الترخيص المناسب عبر زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة الترفيه.

وأكدت أن فِرقها الرقابية ستكثف زياراتها التفتيشية على جميع المنشآت الترفيهية للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والتعليمات الخاصة بهذا الشأن.

يذكر أن الهيئة نفذت خلال الأسبوعين الماضيين 295 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشآت التجارية المرخصة من الهيئة بالإجراءات الاحترازية ورصدت على ضوء ذلك 19 مخالفة.