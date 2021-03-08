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ملك الأردن يصل إلى الرياض

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ولي العهد في مقدمة مستقبليه

ملك الأردن يصل إلى الرياض

وصل إلى الرياض اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحَّب به وبمرافقيه في المملكة العربية .

كما كان في الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى.

وقد وصل برفقة جلالة ملك الأردن صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بمملكة الأردن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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