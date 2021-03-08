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"المشهور": ولي العهد سرّع عملية تمكين المرأة عبر رؤية مستقبلية واضحة

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"المشهور": ولي العهد سرّع عملية تمكين المرأة عبر رؤية مستقبلية واضحة "المشهور": ولي العهد سرّع عملية تمكين المرأة عبر رؤية مستقبلية واضحة
في تصريح خاص لـ"سبق" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

أكدت عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك خالد في أبها وباحثة بأمراض السرطان الدكتورة ريم المشهور أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- سرع من عملية تمكين المرأة عبر رؤية مستقبلية واضحة أثبت من خلالها أن المرأة قادرة على مواجهة التحديات.

وقالت الدكتورة المشهور في تصريح خاص لـ"سبق" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن المرأة السعودية حظيت بعناية القيادة الرشيدة ونالت حقوقها المشروعة بأكمل وجه، مشيرة إلى أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حقق عبر رؤيته الطموحة آمال النساء بالسعودية في وقت وجيز.

وأضافت المشهور أن المملكة شهدت نقلة نوعية وتطوراً في تمكين المرأة وجعلها تحظى بتقدير كبير في المجتمع وتباشر دوراً ريادياً في التنمية وخدمة الوطن.

وأشارت إلى أنه من صور التمكين التي نالت المرأة مساواتها بالرجال في كافة المجالات بما يناسبها حيث تشارك المرأة السعودية حالياً في كافة القطاعات سواء العسكرية أو المدنية أو غيرها وأثبتت المرأة نجاحات عدة ويأتي الفضل بعد الله ثم للقيادة الرشيدة في تمكينها للمرأة.

وتابعت "المشهور": حظيت المرأة باهتمام ولاة الأمر من خلال تمكينها لقيادة المركبات التي كانت حلم كل سيدة سعودية إلا أنها أصبحت حقيقةً وأثبتت جدارتها بقيادتها للسيارات بكل اقتدار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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