وزير الطيران يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار المشروعات المشتركة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

بحث الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مع المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، آليات جديدة لزيادة سبل التعاون المشترك مع الهيئة العامة للاستثمار، لتطوير منظومة الطيران المدني، كما تم بحث بعض المشروعات المهمة التي تتعاون فيها الوزارة، والمتمثلة في هيئاتها وشركاتها التابعة مع الهيئة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الطيران المدني رئيس هيئة الاستثمار، بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وأثنى وزير الطيران على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة، لدعم المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها الدولة، والتي تتماشى مع رؤية الحكومة المصرية لضخ المزيد من الاستثمارات لدفع عجلة الإنتاج القومي، وأكد وزير الطيران أن الهيئة تلعب دور فعّال في تقديم التيسيرات المناسبة للمستثمرين، وتذليل العديد من التحديات والمعوقات التي تواجههم.

وأضاف منار أن وزارة الطيران المدني تسعى وفقًا لتوجيهات الدولة المصرية، لزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي، واستغلال العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة على مستوى جميع قطاعات الطيران المدني، بما يساهم في توفير بيئة اقتصادية جاذبة.

ويعد هذا اللقاء الثاني بعد الزيارة التي قام بها الطيار محمد منار وزير الطيران، خلال شهر نوفمبر الماضي لمقر الهيئة العامة للاستثمار، من أجل مناقشة المشروعات الاستثمارية الجديدة، ومتابعة تنفيذ المشروعات القائمة بقطاع الطيران المدني، وفقًا للخطط والاستراتجيات الموضوعة من الجانبين، بهدف توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة بقطاع الطيران.