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أمريكا: ملتزمون بالدفاع عن وأمنها

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أمريكا: ملتزمون بالدفاع عن السعودية وأمنها أمريكا: ملتزمون بالدفاع عن وأمنها
وصفت اعتداءات الحوثيين بالشنيعة

أمريكا: ملتزمون بالدفاع عن السعودية وأمنها

أكدت الولايات المتحدة اليوم الاثنين التزامها بالدفاع عن في أعقاب هجمات بطائرات مسيَّرة وصواريخ، تبنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المتحالفة مع إيران.

وشددت السفارة الأمريكية في السعودية على موقع "تويتر" باللغة العربية على أن "اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية تُظهر عدم احترام الحياة البشرية، وتجاهُل جهود السلام"، وفقا لـ"رويترز".

وقالت السفارة: "إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب السعودية وشعبها. التزامنا بالدفاع عن السعودية وأمنها ثابت".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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