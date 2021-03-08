مدير "إينوك": بخطى ثابتة وصلنا إلى تمكين المرأة بنسبة 52% بمختلف الأقسام

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قال إن ذلك يأتي ضمن منظومة العمل الجماعي وتطور المستوى الوظيفي للشركة

قال المدير التنفيذي لمجموعة إينوك السعودية محمد بو عبيد إن الشركة تخطو خطوات ثابتة نحو الأمام في تمكين المرأة السعودية حيث وصلت لنسبة 52٪ في مختلف الأقسام في الشركة وذلك وفقاً لمنظومة العمل الجماعي المُنتظم الذي يزيد مِن إنتاجية العمل وتطور المستوى الوظيفي للشركة.

وأوضح "بوعبيد" أن ذلك يأتي من مُنطلق فتح العمل للمرأة في جميع مجالات أعمال الشركة ومِن مبدأ المساواة في الفرص الوظيفية، وتعزيز برامج تطوير وتدريب المرأة، وتمكين المرأة في وظائف ريادية وقيادية في الشركة ومرونة سياسة الموارد البشرية لتتناسب مع خصوصية المرأة، لدورنا وأهمية العمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 وما نادى بِه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - في أن المرأة السعودية تعيش اليوم مرحلة تمكين غير مسبوقة وأن تمكين المرأة والشباب محوران أساسيان لتحقيق النمو المستدام.