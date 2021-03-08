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"الداخلية" تقدم لقاحات كورونا لمنسوبي مركز القوات الخاصة للأمن البيئي

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في محمية الملك عبد العزيز الملكية بالرياض

قام فريق طبي من الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم بزيارة ميدانية إلى مركز القوات الخاصة للأمن البيئي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالرياض، لتقديم لقاحات (كوفيد-19)، ضمن حملة الوزارة "الوقاية أمان" التي دشنت مؤخراً.

وتضمنت الزيارة تقديم الفريق الطبي نصائح طبية توعوية عن اللقاح لمنسوبي القوات الخاصة للأمن البيئي في المركز، والإجابة عن الاستفسارات الواردة إليهم من قبل المستفيدين من الخدمة.

وكانت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قد خصصت (14) مركزاً لتقديم اللقاحات لمنسوبي ومنسوبات الوزارة وذويهم في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى استمرار تنفيذها للعديد من الجولات الميدانية في مقرات القطاعات الأمنية والمراكز التابعة لها، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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