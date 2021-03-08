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3 سيارات إطفاء تخمد حريق شركة بالزمالك .. ومصدر: لا خسائر بشرية

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3 سيارات إطفاء تخمد حريق شركة بالزمالك .. ومصدر: لا خسائر بشرية 3 سيارات إطفاء تخمد حريق شركة بالزمالك .. ومصدر: لا خسائر بشرية

مصراوي Masrawy

07:32 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب في شركة بيع أجهزة إلكترونية في .

وصرح مصدر أمني مسئول، لـ "مصراوي"، أنه لا خسائر بشرية في الحريق، وأن المعمل الجنائي يقوم بالمعاينة للوقوف على أسباب الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل عقار بالطابق الثاني بمنطقة الزمالك، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال 3 سيارات إطفاء.

بالانتقال تبين نشوب حريق داخل مخزن تابع لشركة بيع إلكترونيات وأجهزة اتصالات بالزمالك، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أية إصابات.

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